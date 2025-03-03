Депутаты предлагают создать отдельную больницу для террористов

Парламентская комиссия по национальной безопасности провела специальное заседание, посвященное проблеме медицинского обслуживания заключенных террористов, предоставляемого израильскими государственными больницами – за счет налогоплательщиков и в ущерб израильским пациентам и сотрудникам медицинского персонала.

Как утверждает организация "Бецальмо", к ним обратился полицейский Моше Хен, который был тяжело ранен во время теракта, и спас при этом жизни многих людей. Взорвавшаяся террористка добивалась косметической операции на носу, судилась с государством по этому поводу, и ее тяжбы оплачивались пропалестинскими правозащитными организациями. Это было еще до резни 7 октября, и тогда юристам организации удалось предотвратить проведение косметической операции для террористки за счет израильских налогоплательщиков.

После "черной субботы" ситуация значительно ухудшилась, и стала совсем абсурдной. Как заявила в ходе заседания депутат Юлия Малиновская (НДИ), инициировавшая собрание комиссии по этому вопросу, террористы получают лечение даже в некритичных случаях, причем не только за счет налогоплательщиков, а даже без очереди.

Сегодня на заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности состоялось инициированное депутатом Кнессета Юлией Малиновской обсуждение темы террористов, которые проходят лечение в государственных больницах, причем они нередко получают врачебную помощь быстрее, чем граждане Израиля.

"Зачастую врачи оказывают террористам помощь даже тогда, когда жизни нелюдей ничего не угрожает, – указывает Малиновская. – Всего неделю назад сообщалось о террористе, которому сделали проверку МРТ только из-за головных болей. Как это возможно, что граждане Израиля подолгу ждут в очередях, а террорист безо всякого ожидания проходит проверку МРТ?"

Она указала также на другой вопиющий случай, когда террорист в вегетативном состоянии содержался в израильской больнице на аппаратах жизнеобеспечения вплоть до его освобождения в рамках сделки по освобождению заложников, общая стоимость его лечения составила 6 миллионов шекелей – и все за счет израильских налогоплательщиков.

"По моим данным, с начала войны в государственных учреждениях прошли лечение от 150 до 250 террористов, – подчеркивает Малиновская. – Официальных данных нет, так как государственная система здравоохранения скрывает статистику. Более того, начальство запрещает врачам приходить на заседания парламентских Комиссий и отвечать на вопросы по данной теме. Если же находятся смельчаки и ответственные граждане, то система восстает против них и мстит".

Депутат заявила о необходимости создать медицинский комплекс с операционными и палатами для восстановления в рамках Службы тюрем, а в случаях, когда пенитенциарная служба не может обеспечить необходимое лечение, заключить соглашение с больницами и направить медицинские бригады в тюрьмы, но не помещать террористов в общественные больницы.

Представители организации "Бецельмо" также настаивают на прекращении лечения террористов в общественных больницах и создании для них специализированных медицинских центров с соблюдением строгих условий безопасности. Таким образом ограниченные ресурсы общественных больниц не будут тратиться на террористов, не будет угрозы для пациентов, медперсонала и посетителей в случае госпитализаций террористов в обычных больницах, и врачи и медицинский персонал не будут вынуждены вопреки своему желанию и чувствам спасать жизни террористов, включая боевиков "Нухбы", даже зная, за какие чудовищные преступления эти террористы несут ответственность.