Трагедия в Бейт-Шемеше: большинство погибших находились за пределами бомбоубежища

Службы безопасности продолжают расследовать инцидент с гибелью девяти человек в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в бомбоубежище при синагоге в Бейт-Шемеше.

Как сообщает "Сругим", лишь двое из девяти погибших находились в момент прилета ракеты в бомбоубежище – именно они оказались в той самой точке, куда ударила ракета. В этот момент в бомбоубежище находилось примерно 30 человек, и большинство из них вышли из "миклата" на своих ногах, хоть и получили травмы. Одна женщина получила тяжелые ранения – она также находилась возле места попадания ракеты.

Еще семеро погибших в этом инциденте пострадали, когда они находились вне укрытия – в разных местах в зоне рядом с местом попадания ракеты. Источник "Сругим" подчеркивает: случай в Бейт-Шемеше демонстрирует важность соблюдения инструкций Командования тылом и пребывания в защищенном пространстве. Даже укрытие, построенное 50 лет назад, в редчайшем случае прямого попадания ракеты в сам "миклат" приняло на себя удар и спасло жизни десятков человек.

Напомним, 2 марта в результате прямого попадания баллистической иранской ракеты в бомбоубежище рядом с синагогой в Бейт-Шемеше погибли девять человек: 16-летний Яаков Битон, 15-летняя Авигил Битон, 13-летняя Сара Битон, все они — родные брат и сестры; погибли также Габриэль Барух Ревах, волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац, Йосеф (Йоси) Коэн и его мать Блория Коэн.