FT: Израильская разведка годами следила за Ираном через сеть взломанных дорожных камер

Беспрецедентно результативному внезапному удару по десяткам высокопоставленных руководителей иранского режима предшествовали долгие годы планомерной, кропотливой и изящной работы израильской военной разведки.

Издание Financial Times со ссылкой на свои источники рассказывает о деталях этой блестящей операции: израильские специалисты взломали систему дорожных камер в Тегеране, включая район правительственных зданий, и годами получали видеопоток с них.

При помощи доступа к дорожным камерам израильские разведчики составляли и дополняли досье по охране и обслуживающему персоналу, маршрутах, графиках и связях ключевых целей и их окружения, об их привычках и стиле жизни.

В день операции были выведены из строя отдельные элементы мобильной связи в районе правительственного комплекса, чтобы затруднить предупреждение охраны. Но Израиль полагался не только на "глаза" в Тегеране – по информации FT, существовал и "человеческий источник".

Когда телохранители и водители высокопоставленных иранских чиновников приходили на работу в район улицы Пасгер в Тегеране, где был убит в результате удара в субботу аятолла Али Хаменеи – израильская разведка наблюдала за ними. Видеопоток с дорожных камер в иранской столице – а израильтяне взломали почти все камеры – шифровался и передавался на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Ракурс одной из камер оказался наиболее полезным: благодаря ему АМАН узнал, где парковались автомобили чиновников и как проходила будничная сторона работы строго охраняемого правительственного комплекса.

Сложные алгоритмы добавляли детали в досье на членов охраны: адреса, часы дежурства, маршруты, по которым они ездили на работу, и, самое главное, кого именно им обычно поручали охранять и возить – формируя то, что офицеры разведки называют "моделью повседневной активности" (pattern of life).

Авторы материала подчеркивают: этот источник данных в режиме реального времени был лишь одним из сотен различных потоков разведданных и далеко не единственным способом, который помог Израилю и США определить, в какое именно время Али Хаменеи будет находиться в своем офисе, и кто будет рядом с ним.

Телефоны сотрудников охраны иранского руководства оказались "заняты" – израильтяне нарушили работу более десяти вышек сотовой связи вблизи правительственного комплекса, чтобы помешать охранникам духовного лидера Ирана получить предупреждения.

Сотрудник израильской разведки, с которым беседовали авторы материала, признался, что разведчики "знали Тегеран так же, как знают Иерусалим", и могли замечать любую деталь, которая была не на своем месте.

Плотная и многосоставная разведывательная картина столицы Ирана стала результатом кропотливого сбора данных, который, по словам источников, был возможен благодаря высокотехнологичному подразделению радиоэлектронной разведки 8200, человеческим источникам, завербованным внешней разведкой "Мосад", и горам данных, которые военная разведка перерабатывала в ежедневные сводки.