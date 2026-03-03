Ракетный обстрел центра страны: падение обломков в четырех местах, есть раненые
время публикации: 03 марта 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 15:17
После того, как в центре страны были активированы сирены системы раннего предупреждения, в чрезвычайные службы поступили сообщения о падении обломков ракет в четырех местах.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что на въезде в один из кибуцев осколком ранен мужчина.
В Бней-Браке обломком поврежден жилой многоэтажный дом.
Телеканал "Кешет-12" передал, что в еще одном месте в результате падения обломков загорелся припаркованный автомобиль.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадали три человека, все они получили легкие ранения.