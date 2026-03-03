ВВС ЦАХАЛа осуществили более 60 волн атак на цели в Иране

ВВС ЦАХАЛа, действуя совместно с военной разведкой (АМАН), осуществили более 60 волн атак на цели в Иране.

Во вторник, 3 марта, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проведении волны атак в западной части Ирана с целью поражения огневых систем иранского террористического режима и усиления контроля ЦАХАЛа в воздушном пространстве региона.

В ходе этих атак ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам пусковых установок, систем ПВО и другим огневым комплексам, использовавшимся иранским режимом, чтобы максимально сократить возможность обстрелов израильской территории.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы и обеспечения безопасности граждан Израиля.