ВВС ЦАХАЛа осуществили более 60 волн атак на цели в Иране

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 марта 2026 г., 15:32 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 15:51
ВВС ЦАХАЛа осуществили более 60 волн атак на цели в Иране
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа, действуя совместно с военной разведкой (АМАН), осуществили более 60 волн атак на цели в Иране.

Во вторник, 3 марта, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о проведении волны атак в западной части Ирана с целью поражения огневых систем иранского террористического режима и усиления контроля ЦАХАЛа в воздушном пространстве региона.

В ходе этих атак ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам пусковых установок, систем ПВО и другим огневым комплексам, использовавшимся иранским режимом, чтобы максимально сократить возможность обстрелов израильской территории.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы и обеспечения безопасности граждан Израиля.

Израиль
