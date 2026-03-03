x
Пресса

Axios: Трамп обсудил по телефону с лидерами иракских курдов войну с Ираном

время публикации: 03 марта 2026 г., 01:51 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 01:56
Axios: Трамп обсудил по телефону с лидерами иракских курдов войну с Ираном
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами иракских курдов, в ходе которых обсуждалась война США и Израиля против Ирана и "то, что может произойти дальше". Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомые с содержанием бесед.

По сведениям издания, Трамп говорил с лидерами двух основных курдских политических сил Ирака – Масудом Барзани и Баффелем Талабани. Источники Axios утверждают, что звонки состоялись в воскресенье, 1 марта – спустя сутки после того, как была начата война против режима аятолл в Иране.

Авторы публикации Барак Равид и Марк Капуто отмечают, что интерес Белого дома к контактам с курдским руководством связан с тем, что у курдов есть значительные силы вдоль иранско-иракской границы, они контролируют важные районы, а также поддерживают связи с курдским меньшинством в Иране – фактор, который может иметь значение по мере развития конфликта.

