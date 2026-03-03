Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока
время публикации: 03 марта 2026 г., 01:43 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 01:47
Госдепартамент США выпустил экстренное предупреждение, призвав граждан США немедленно покинуть ряд стран и территорий Ближнего Востока коммерческим транспортом, пока такая возможность сохраняется.
Новое предупреждение выпущено "из-за серьезных рисков для безопасности". Об этом сообщила помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.
В перечень таких стран и территорий входят: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Палестинская автономия, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.
Отметим, что выезд из Израиля и ПА в настоящее время проблематичен из-за отсутствия коммерческих гражданских авиарейсов. Однако есть возможность выезда через сухопутные границы.