Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

Госдепартамент США выпустил экстренное предупреждение, призвав граждан США немедленно покинуть ряд стран и территорий Ближнего Востока коммерческим транспортом, пока такая возможность сохраняется.

Новое предупреждение выпущено "из-за серьезных рисков для безопасности". Об этом сообщила помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.

В перечень таких стран и территорий входят: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Палестинская автономия, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

Отметим, что выезд из Израиля и ПА в настоящее время проблематичен из-за отсутствия коммерческих гражданских авиарейсов. Однако есть возможность выезда через сухопутные границы.