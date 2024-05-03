Опрос "Mаарива": НДИ на один мандат отстает от "Еш Атид"

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы 31 мандат, после того, как последние недели опустилась ниже уровня в 30 мандатов.

"Ликуд" набирает 19 мандатов, опустившись ниже уровня в 20 мандатов. "Еш Атид" набирает 13 мандатов, всего на один мандат больше, чем НДИ. У "Оцма Йегудит" – 10 мандатов, у ШАС – 9, у "Яадут а-Тора" – 7.

ХАДАШ-ТААЛ, "Ционут Датит" и РААМ набирают по 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата.

Партии "Авода", БАЛАД, "Ямин Мамлахти" не проходят электоральный барьер.