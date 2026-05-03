03 мая 2026
ДТП в Ришон ле-Ционе, двое погибших

время публикации: 03 мая 2026 г., 02:00 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 05:50
Пресс-служба МАДА

В ночь на 3 мая в Ришон ле-Ционе на бульваре Рехавам Зеэви столкнулись два автомобиля. Одна из машин после столкновения перевернулась и загорелась.

В результате аварии погибли двое молодых мужчин (около 20-25 лет). Две девушки (примерно 18 лет) получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Шиба" в Тель а-Шомере.

Кроме того, в ночь на 3 мая на 60-й трассе около поселка Рехелим, к востоку от Ариэля (Самария), столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

