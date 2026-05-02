В Таиланде пресечена деятельность центра, в котором находились около 90 израильских детей

Власти Таиланда провели рейд в детском центре на острове Ко-Пханган, где, по данным местных СМИ, обнаружили 89 израильских детей в возрасте от 2 до 12 лет. Как сообщает Bangkok Post, учреждение, которым, по версии властей, управляли тайцы и иранцы, работало с нарушением лицензии: разрешение было выдано только на уход за 18 детьми в возрасте от 2 до 5 лет, однако фактически на месте действовала незарегистрированная частная школа.

По данным The Nation, в ходе проверки также были выявлены 40 граждан Мьянмы и 12 иностранцев других национальностей. Некоторые из них работали с нарушением правил трудоустройства. Девяти подозреваемым предъявлены различные обвинения, включая найм иностранных работников без разрешений, нарушение правил работы детского учреждения и создание неформальной частной школы без лицензии. Среди фигурантов дела названы 61-летняя гражданка Таиланда, двое 45-летних граждан Ирана, а также иностранные работники из США, ЮАР и Франции.

Операция была проведена военными, полицией, иммиграционной службой и местными властями после жалоб в соцсетях на незаконную предпринимательскую деятельность иностранцев, в том числе израильтян, на Ко-Пхангане. Задержанные переданы полиции острова для дальнейшего разбирательства. При этом СМИ не сообщают о задержании граждан Израиля.