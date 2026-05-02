x
02 мая 2026
|
последняя новость: 22:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 мая 2026
|
02 мая 2026
|
последняя новость: 22:06
02 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Таиланде пресечена деятельность центра, в котором находились около 90 израильских детей

Расследование
Таиланд
время публикации: 02 мая 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 21:59
В Таиланде пресечена деятельность центра, в котором находились около 90 израильских детей
AP Photo/Nava Sangthong

Власти Таиланда провели рейд в детском центре на острове Ко-Пханган, где, по данным местных СМИ, обнаружили 89 израильских детей в возрасте от 2 до 12 лет. Как сообщает Bangkok Post, учреждение, которым, по версии властей, управляли тайцы и иранцы, работало с нарушением лицензии: разрешение было выдано только на уход за 18 детьми в возрасте от 2 до 5 лет, однако фактически на месте действовала незарегистрированная частная школа.

По данным The Nation, в ходе проверки также были выявлены 40 граждан Мьянмы и 12 иностранцев других национальностей. Некоторые из них работали с нарушением правил трудоустройства. Девяти подозреваемым предъявлены различные обвинения, включая найм иностранных работников без разрешений, нарушение правил работы детского учреждения и создание неформальной частной школы без лицензии. Среди фигурантов дела названы 61-летняя гражданка Таиланда, двое 45-летних граждан Ирана, а также иностранные работники из США, ЮАР и Франции.

Операция была проведена военными, полицией, иммиграционной службой и местными властями после жалоб в соцсетях на незаконную предпринимательскую деятельность иностранцев, в том числе израильтян, на Ко-Пхангане. Задержанные переданы полиции острова для дальнейшего разбирательства. При этом СМИ не сообщают о задержании граждан Израиля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 апреля 2026

В Таиланде задержан разыскиваемый в Израиле преступник
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 марта 2026

В Таиланде в результате ДТП погиб турист из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

В Таиланде избиты трое израильтян, двое из которых в больнице, третий не выходит на связь
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 февраля 2026

В Таиланде по подозрению в организации сети по сбыту наркотиков задержан гражданин Израиля