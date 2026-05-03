Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 3 мая, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно. Временами дожди – преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне. Вечером усилится ветер, ожидается шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 12-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-23, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 16-26, на побережье Мертвого моря – 20-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-23, в Ариэле – 13-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-28, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 40-360 см. Купание вечером опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду – переменная облачность, местами дожди. В четверг-пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу – без существенных изменений.