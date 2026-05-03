Трамп отреагировал на инициативу Тегерана: "Они еще не заплатили достаточно высокую цену"

Президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что в ближайшее время изучит новую иранскую инициативу по прекращению войны.

"Скоро я рассмотрю план, который Иран нам направил, но не могу представить, что он окажется приемлемым, учитывая, что они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет", – заявил Трамп.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможном возобновлении ударов по Исламской республике, президент США сказал: "Есть вероятность, что это может произойти".

Иранское агентство Tasnim передает, что иранский план, переданный США, состоит из 14 пунктов.

Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов, сообщило агентство Tasnim. Полностью содержание плана не раскрывается, но указывается, что в нем есть призыв к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан". По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а на переговорах необходимо сосредоточиться на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня. Tasnim отмечает, что предложение также включает освобождение замороженных иранских активов, отмену санкций и призывов к введению "нового механизма для Ормузского пролива".

2 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади провел в Тегеране брифинг для иностранных послов, в ходе которого представил иранское предложение по "завершению вооруженного конфликта с США и Израилем". Собрав послов, Гарибабади попытался заручиться поддержкой Китая и России, чтобы те надавили на Белый дом. Гарибабади сообщил, что официальный план по "окончательному прекращению навязанной войны" уже передан Пакистану, выступающему посредником в переговорах. По словам дипломата, Иран готов к любому развитию событий, однако "мяч теперь на стороне Вашингтона", которому предстоит выбрать между дипломатическим путем и продолжением конфронтации. Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран по-прежнему относится к намерениям Белого дома с "пессимизмом и недоверием", но готов отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Он также добавил, что вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности для отражения возможной агрессии.

Заявления иранской стороны прозвучали на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп отверг последние инициативы Тегерана, назвав их неудовлетворительными, и пригрозил возобновлением ударов, если условия сделки не будут пересмотрены в пользу Вашингтона.