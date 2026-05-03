03 мая 2026
последняя новость: 07:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Во время войны с Ираном в Израиле в несколько раз выросло число ищущих работу

время публикации: 03 мая 2026 г., 06:32 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 06:36
Во время войны с Ираном в Израиле в несколько раз выросло число ищущих работу
Yonatan Sindel/Flash90

По сведениям Службы занятости, в марте, на фоне военной операции "Рычание льва", число ищущих работу в Израиле выросло более чем в 2,5 раза и к концу месяца достигло примерно 396 тысяч человек.

При этом число вакансий сократилось примерно до 120 тысяч: около трех свободных рабочих мест на каждые десять соискателей.

Основной удар, как и в предыдущие периоды чрезвычайной ситуации, пришелся на женщин, молодежь, работников сферы продаж и услуг, а также на работников без академического образования, отмечает "Кан".

Доля женщин среди ищущих работу превысила 58%.

Наиболее высокие показатели по безработным, ищущим работу, зарегистрированы в ультраортодоксальных городах Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Бней-Брак и Эльад.

В Службе занятости считают, что если боевые действия не возобновятся, мартовский скачок окажется временным и рынок труда постепенно вернется к обычному режиму.

