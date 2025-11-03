Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 ноября, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Местами возможен слабый дождь.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 21-30, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 16-30, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 17-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-36, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду – незначительное повышение температуры. В четверг-пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается значительное понижение температуры.