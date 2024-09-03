"Кан-11": террорист, снимавший похищение Шири Бибас с детьми, сбежал в Египет

Муса ан-Наджар, называющий себя "палестинским журналистом", 7 октября находился вместе с боевиками в кибуце Нир-Оз и вел прямую трансляцию с места событий в соцсетях. По информации израильского телеканала "Кан-11", террористу удалось покинуть сектор Газы через КПП "Рафиах".

Элиор Леви, обозреватель "Кан-11" по арабским вопросам, в вечернем выпуске новостей рассказал, что боевику удалось сбежать незадолго до того, как израильские военные взяли под свой контроль Филадельфийский коридор и КПП "Рафиах".

Муса ан-Наджар снимал похищение Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Спустя четыре дня после начала войны по дому "журналиста" был нанесен авиаудар, но ликвидировать его не удалось. С того момента ан-Наджар находился в списке разыскиваемых террористов.

Элиор Леви отметил, что его источники в секторе Газы считают, что разрешение на выезд "журналисту" организовал "Исламский джихад", с которым он сотрудничал.

Находясь в Египте, Муса ан-Наджар продолжает писать в социальных сетях о войне, создавая видимость, будто он все еще находится в секторе Газы.