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Израиль

Третий вечер подряд во многих городах проходят протесты с требованием сделки по похищенным

время публикации: 03 сентября 2024 г., 20:12 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 20:36
Третий вечер подряд во многих городах проходят протесты с требованием сделки по похищенным
Chaim Goldberg/Flash90

Третий вечер подряд во многих городах проходят акции протеста, участники которых требуют от правительства пойти на сделку с ХАМАСом для возвращения всех похищенных.

Самая массовая акция протеста проходит рядом с главным въездом на военную базу "Кирия" в Тель-Авиве. Движение транспорта на шоссе Менахем Бегин перекрыто в обоих направлениях. Телеканал "Кан-11" передал, что в самом начале митинга в Тель-Авиве полицией были задержаны три демонстранта.

Митинги в поддержку семей похищенных проходят в Иерусалиме, Кейсарии, Реховоте, перекрестке Каркур и других местах.

Израиль
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