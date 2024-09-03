Третий вечер подряд во многих городах проходят протесты с требованием сделки по похищенным

Третий вечер подряд во многих городах проходят акции протеста, участники которых требуют от правительства пойти на сделку с ХАМАСом для возвращения всех похищенных.

Самая массовая акция протеста проходит рядом с главным въездом на военную базу "Кирия" в Тель-Авиве. Движение транспорта на шоссе Менахем Бегин перекрыто в обоих направлениях. Телеканал "Кан-11" передал, что в самом начале митинга в Тель-Авиве полицией были задержаны три демонстранта.

Митинги в поддержку семей похищенных проходят в Иерусалиме, Кейсарии, Реховоте, перекрестке Каркур и других местах.