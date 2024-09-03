Беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по группе террористов в Туль-Кареме

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по группе вооруженных террористов в Туль-Кареме.

Удар по боевикам был нанесен после того, как они обстреляли израильских военнослужащих.

Палестинские источники сообщают о нескольких раненых в Туль-Кареме в результате удара, нанесенного израильским беспилотником.