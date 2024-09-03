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Израиль

Беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по группе террористов в Туль-Кареме

время публикации: 03 сентября 2024 г., 00:00 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 00:00
Беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по группе террористов в Туль-Кареме
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по группе вооруженных террористов в Туль-Кареме.

Удар по боевикам был нанесен после того, как они обстреляли израильских военнослужащих.

Палестинские источники сообщают о нескольких раненых в Туль-Кареме в результате удара, нанесенного израильским беспилотником.

Израиль
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