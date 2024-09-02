Глава "Мосада" посетил Катар, чтобы обсудить сделку по освобождению похищенных
время публикации: 02 сентября 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 22:47
Глава "Мосада" Давид Барнея в понедельник, 2 сентября, посетил Доху, где обсуждалась сделка по освобождению похищенных израильтян и прекращение боевых действий в секторе Газы. Об этом в своем Х-блоге написал обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид.
Барнеа вел переговоры с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.
Барак Равид пишет, что информация о поездке главы "Мосада" в Катар была получена из официального источника в Иерусалиме.
Ссылки по теме