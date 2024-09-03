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Израиль

Внимание, розыск: пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда

время публикации: 03 сентября 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 14:24
Внимание, розыск: пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего. Пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда. В понедельник ночью он вышел из дома, и с тех пор от него не было вестей.

Он был одет в трикотажные черные длинные брюки, голубую или серую футболку, белые кроссовки, на голове черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Месубим по телефону 03-5384428.

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