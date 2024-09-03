Внимание, розыск: пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда
время публикации: 03 сентября 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 14:24
Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего. Пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда. В понедельник ночью он вышел из дома, и с тех пор от него не было вестей.
Он был одет в трикотажные черные длинные брюки, голубую или серую футболку, белые кроссовки, на голове черная кипа.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Месубим по телефону 03-5384428.
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