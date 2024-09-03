Внимание, розыск: пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего. Пропал 27-летний Габриэль Шимон Пинхасов из Ор-Иегуда. В понедельник ночью он вышел из дома, и с тех пор от него не было вестей.

Он был одет в трикотажные черные длинные брюки, голубую или серую футболку, белые кроссовки, на голове черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Месубим по телефону 03-5384428.