Правительство вновь обсуждает отстранение Гали Баарав-Миары от должности

В понедельник, 4 августа, правительство собралось на заседание по вопросу отстранения Гали Баарав-Миары от должности юридической советницы правительства. Сама Баарав-Миара, как и на двух предыдущих слушаниях, на заседании присутствовать отказалась, вновь ограничившись письмом с резкой критикой решения уволить ее.

В своем письме Баарав-Миара подчеркивает, что правительство не сумело добиться ее увольнения установленными законом правилами, поэтому оно изменила эти правила – быстро, крайне спорно и незаконно. В качестве причин намерения уволить ее она называет судебный процесс против премьер-министра, закон о призыве, судебную реформу и другие события, в которых она занимала позицию, противоположную позиции правительства – однако, подчеркивает юрсоветница, ее позиция продиктована исключительно законом.

Министр юстиции Ярив Левин в ходе заседания опроверг утверждения Баарав-Миары, подчеркнув, что процесс по ее дело длился несколько месяцев, и крайне долго правительство пыталось сотрудничать с ней, однако Баарав-Миара с самого начала даже не давала содержательного ответа на претензии к ней.

"Когда государственный служащий, сколь высокопоставленным бы он ни был, приглашается на заседание правительства и отказывается явиться – он демонстрирует пренебрежение, и это свидетельствует, что Гали Баарав-Миара исчерапала свои права", – подчеркнул Левин.