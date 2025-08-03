ХАМАС: заложники едят то же, что все палестинцы, они получат еду, когда вы ее доставите

Военизированное крыло ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" ответили на заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что террористы намеренно морят голодом заложников Эвьятара Давида и Рома Браславского. Террористы опровергают это заявление и выражают готовность "положительно отреагировать на любую просьбу, которую представит Красный Крест относительно доставки заложникам в сектор Газы продуктов питания и лекарств".

"Мы не морим голодом заложников намеренно, они едят то же, что едят все палестинцы, и не получают особых привилегий в условиях голода и блокады. Мы ставим условием открытие гуманитарных коридоров эффективным и постоянным образом для доставки продуктов питания и лекарств жителям Газы, и тогда мы ответим на просьбы Красного Креста", – сказано в заявлении террористов.

"Во время помощи заложникам Израиль должен прекратить все свои воздушные операции", – подчеркивают представители "Бригад Изаддина аль-Касама".

Напомним, ранее в воскресенье Штаб семей похищенных опубликовал фрагмент видео с изображением похищенного террористами Рома Браславского, который крайне истощен и находится в плохом состоянии здоровья.

В субботу был опубликован видеоролик с Эвьятаром Давидом: он тоже крайне истощен, однако боевик ХАМАСа, протягивающий заложнику банку консервированной фасоли, мускулист и хорошо упитан.