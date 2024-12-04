Продлен запрет вещания каналов "Аль-Джазира" и "Аль-Маядин" в Израиле

Окружной суд Тель-Авива продлил на дополнительные 60 дней действие ограничений, наложенных на каналы "Аль-Джазира" и "Аль-Маядин", связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Хизбалла". Решение принято с одобрения правительства и при поддержке юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Суд принял аргументы и доказательства, в соответствии с которыми продолжение работы вышеназванных СМИ подвергает реальной угрозе безопасность государства и израильских военнослужащих.

Основные ограничения включают прекращение вещания телеканала "Аль-Джазира" в Израиле, ограничение доступа к интернет-сайтам канала "Аль-Маядин", аннулирование журналистской аккредитации сотрудников данных СМИ в Израиле и другое.

Сторону государства на судебном процессе представляло киберподразделение государственной прокуратуры. В ходе заседания были представлены открытые и засекреченные материалы, свидетельствующие об антиизраильской деятельности этих каналов и их сотрудников.