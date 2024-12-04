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Израиль

БАГАЦ отклонил требование признать Нетаниягу недееспособным из-за начала показаний в суде

Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 04 декабря 2024 г., 18:09 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 18:09
БАГАЦ отклонил требование признать Нетаниягу недееспособным из-за начала показаний в суде
Flash90. Фото Г.Йоханан

Высший суд справедливости отклонил иск против главы правительства Биньямина Нетаниягу, требующий признать его недееспособным в период дачи показаний на судебных процессах против него.

В постановлении БАГАЦа указано, что тот факт, что премьер-министр будет выступать в течение определенного периода времени в качестве свидетеля в суде, будет давать показания и заниматься юридическими вопросами и в те часы, когда не будет физически находиться в суде, создает определенные трудности.

Тем не менее, подчеркивает БАГАЦ, одних этих трудностей недостаточно для вывода, что вопреки позиции юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, Нетаниягу не сможет выполнять функции премьер-министра.

Напомним, Баарав-Миара просила отклонить иск, подчеркнув, что Нетаниягу ранее разъяснил: его пребывание в должности премьер-министра не влияет на ведение судебного процесса.

Баарав-Миара также приводит позицию правительства, в которой сказано, что правительство категорически отвергает любую попытку объявить премьер-министра недееспособным, даже на короткий период времени. Правительство полагает, что любое объявление о недееспособности лишено правовой основы, и суд не имеет полномочий делать такое объявление.

Напомним, суд разрешил отложить до 10 декабря этап свидетельских показаний защиты по делам 1000, 2000 и 4000, которые рассматриваются в окружном суде в Иерусалиме. Согласно юридической процедуре, первыми свидетельские показания дают обвиняемые.

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