"Закон Фельдштейна" утвержден Кнессетом в предварительном чтении

Законопроект, обеспечивающий сотрудникам служб безопасности статус юридической неприкосновенности в случае передачи ими информации политическому руководству страны, был утвержден на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении. Законопроект поддержали 59 депутатов, 52 выступили против.

Речь идет о законопроекте, согласно которому военнослужащие, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) будут освобождены от уголовной ответственности в случае передачи секретных документов премьер-министру, министру обороны или главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Законопроект появился на фоне ареста советника главы правительства Эли Фельдштейна и военнослужащего-сверхсрочника из службы военной разведки АМАН, который передал Фельдштейну секретный документ, по каким-то причинам не представленный главе правительства для принятия решения по сделке об освобождении заложников, хотя этот документ имел непосредственное отношение к переговорам о сделке. Законопроект получил название "Закон Фельдштейна".

Депутат Ханох Милвицкий ("Ликуд"), один из авторов законопроекта, обращаясь к представителям оппозиции, отметил: "Я понимаю, что вам не нравится премьер-министр, но в данной ситуации есть еще два человека, которые все еще сидят в тюрьме за свое намерение передать информацию главе правительства. Это неправильно – приносить их в жертву только потому, что вам не нравится премьер-министр. И хотя этот законопроект прозвали "Законом Фельдштейна", его цель не помочь ему, а помочь другим".

Лидер оппозиции Яир Лапид, в свою очередь, заявил, что "Нетаниягу ничего не знает, потому что он не хочет ничего знать". Лапид назвал законопроект позором правительства.