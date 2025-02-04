Пять арабских стран выступили против плана Трампа по переселению жителей Газы

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также советник главы палестинской администрации Хусейн аш-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов президента США Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газы.

Издание Axios цитирует это письмо, в котором говорится, что Ближний Восток уже "обременен самым большим количеством перемещенных лиц и беженцев в мире". "Мы должны проявлять бдительность, чтобы не увеличить риск для региональной стабильности путем дальнейшего перемещения населения, даже если это временно, поскольку это увеличивает риск радикализации и беспорядков в регионе в целом", – сказано в этом послании.

"Палестинцы будут жить на своей земле и помогать в ее восстановлении, и они не должны быть лишены права голоса во время реконструкции и должны взять на себя ответственность за этот процесс при поддержке международного сообщества... Палестинцы не хотят покидать свою землю. Мы безоговорочно поддерживаем их позицию. Такой шаг придаст конфликту новое опасное измерение", – заявляют авторы письма.

Далее в письме сказано, что лучшим решением является план создания "двух государств для двух народов", который гарантировал бы безопасность израильтянам и палестинцам.

По сведениям Axios, это письмо было доставлено в Госдепартамент США 3 февраля послами пяти арабских стран.