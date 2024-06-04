Пожары на севере Израиля: Кирьят-Шмона, Манара, Керен-Нафтали и другие районы

Пожары у северных границ Израиля, вызванные обстрелами из Ливана и усиленные жаркой и сухой погодой, сосредоточены сегодня в нескольких районах. В районах Кирьят-Шмоны, Манары и Кфар-Гилади пожары находятся под контролем пожарных, ведется тушение.

В районе Керен-Нафтали 10 пожарных расчетов при содействии пожарной авиации "Эльад" пытаются локализовать возгорание, быстро распространяющееся в сухом лесу под порывами ветра.

10 пожарных расчетов тушат пожар в лесу Бирия в окрестностях Цфата, в тушении огня участвуют самолеты пожарной авиации, этот пожар все еще не под контролем служб пожаротушения. Огонь разгорелся в результате падения противоракеты.