Опросы "Кешет-12" и "Решет-13": партия Беннета может стать крупнейшей фракцией Кнессета

На фоне правительственного кризиса, вызванного законом о призыве ультраортодоксов, телеканалы "Кешет-12" и "Решет-13" опубликовали результаты опросов общественного мнения, в обоих опросах лидирует партия Нафтали Беннета.

Согласно результатам опроса, проведенного для "Кешет-12" институтом "Мидгам" при участии iPanel, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то крупнейшей фракцией парламента стала бы партия Нафтали Беннета (24 мандата). Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 22 мандата, "Демократим" – 12, ШАС – 10, "Наш дом Израиль" – 10, "Еш Атид" – 9, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Махане Мамлахти" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Таким образом, партии нынешней коалиции получают 48 мандатов, оппозиции – 62 (без учета голосов арабских партий).

Опрос для телеканала "Решет-13" проводила компания "Маагар мохот". Согласно этому опросу, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия Нафтали Беннета получила бы 27 мандатов. Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 24, "Демократим" – 10, ШАС – 10, "Махане Мамлахти" – 9, "Наш дом Израиль" – 9, "Еш Атид" – 8, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, РААМ – 4, ХАДАШ-ТААЛ – 4.

Согласно этому опросу, партии оппозиции получают 63 мандата (без учета голосов арабских партий), коалиции – 49.

По данным опроса "Маагар мохот", 51% респондентов считают, что выборы необходимы, 31% – считают, что сейчас не время для выборов, и 10% не имеют своего мнения по этому вопросу.