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Израиль

СМИ: Саар заявил о готовности Израиля вести переговоры по второму этапу сделки с ХАМАСом

Война с ХАМАСом
Гидеон Саар
СМИ
Заложники
время публикации: 04 марта 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 13:27
СМИ: Саар заявил о готовности Израиля вести переговоры по второму этапу сделки
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль готов продвигаться в сторону второго этапа сделки с ХАМАСом. По сообщению Reuters, это заявление Саар сделал в ходе брифинга с иностранными журналистами.

Накануне в ходе выступления в Кнессете премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь заявил, что Израиль стремится к продлению первого этапа, так как в настоящий момент нет шансов прийти к соглашению по второму этапу, и прямые переговоры на эту тему, скорее всего, приведут к взрыву.

Глава внешнеполитического ведомства Израиля, в свою очередь, пояснил, что условием продвижения в сторону второго этапа является достижение договоренности по вопросу об освобождении заложников. В то же время, Саар не исключает и возможности возобновления военных действий. "Если будет такая необходимость – возобновим войну", – сказал он.

Министр иностранных дел добавил, что ситуация, при которой гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газы, используется для продолжения войны против Израиля, нетерпима. "Это не гуманитарная помощь, это источник обогащения ХАМАСа", – пояснил Саар.

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