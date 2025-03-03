New York Times: ХАМАС готов вернуть еще нескольких заложников

Американское издание The New York Times пишет о том, что руководство террористической организации ХАМАС склоняется к тому, чтобы на данном этапе принять египетский план частичного пролонгирования сделки с Израилем по Газе.

2 марта издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщало: египетские посредники предложили компромиссный план Израилю и ХАМАСу – согласно этому плану, первая фаза сделки будет продлена на две недели, но в течение этого времени должны начаться переговоры по второй фазе. Это предложение предусматривает передачу ХАМАСом Израилю в течение каждой из двух недель продления первой фазы сделки – одного живого заложника и двух тел.

New York Times пишет, что ХАМАС готов передать Израилю еще нескольких живых и мертвых заложников, чтобы продлить режим прекращения огня. Официальных заявлений от ХАМАСа по этому поводу не поступало.

Израиль настаивает на принятии "плана Виткоффа" о прекращении огня в Газе на период Рамадана и Песаха при условии продолжения процесса "обмена пленными" и возвращения всех живых и мертвых заложников. ХАМАС этот план отверг.

New York Times отмечает, что сейчас и Израиль, и ХАМАС "взвешивают дипломатические и военные варианты". Авторы публикации Адам Расгон и Ияд Абухеуэйла пишут, что ранее обе стороны принципиально согласились на переговоры по второй фазе сделки, однако власти Израиля обвинили ХАМАС во многочисленных нарушениях в ходе реализации первой фазы и предложили новый сценарий, согласованный с американской администрацией. Отмечается также, что каждая из сторон по-своему видела вторую фазу сделки.

В случае, если компромисс не будет найден, высока вероятность возобновления активных боевых действий в Газе.