В Тель-Авиве задержан водитель при попытке проехать сквозь толпу демонстрантов
время публикации: 04 марта 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 22:05
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 44-летнего жителя Ришон ле-Циона, отказавшегося подчиняться полицейским и пытавшегося проехать сквозь толпу демонстрантов в Тель-Авиве.
Инцидент произошел возле "Кирии", где проходила демонстрация в поддержку семей похищенных, участники которой требовали от правительства продолжения сделки по освобождению заложников.
Из полиции сообщили, что водитель доставлен в отделение. Обстоятельства происшествия расследуются.
В результате инцидента не было пострадавших.
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