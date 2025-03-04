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Израиль

В Тель-Авиве задержан водитель при попытке проехать сквозь толпу демонстрантов

ДТП
Полиция
время публикации: 04 марта 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 22:05
В Тель-Авиве задержан водитель при попытке проехать сквозь толпу демонстрантов
Tomer Neuberg/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 44-летнего жителя Ришон ле-Циона, отказавшегося подчиняться полицейским и пытавшегося проехать сквозь толпу демонстрантов в Тель-Авиве.

Инцидент произошел возле "Кирии", где проходила демонстрация в поддержку семей похищенных, участники которой требовали от правительства продолжения сделки по освобождению заложников.

Из полиции сообщили, что водитель доставлен в отделение. Обстоятельства происшествия расследуются.

В результате инцидента не было пострадавших.

Израиль
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