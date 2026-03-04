x
Израиль
Израиль

Самолет F-35i ВВС ЦАХАЛа сбил иранский истребитель в небе над Тегераном

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 11:17
Самолет F-35i ВВС ЦАХАЛа сбил иранский истребитель в небе над Тегераном
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолет F-35i "Адир" ВВС Израиля некоторое время назад сбил иранский истребитель (Як-130 российского производства) в небе над Тегераном.

Это первый в истории случай, когда самолет F-35 сбил пилотируемый истребитель, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Як-130 – российский учебно-боевой самолет, который, как утверждается, способен выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений. Несмотря на то, что основная его миссия – тренировочная, он может использоваться и как легкий ударный самолет.

Добавим: Корпус стражей исламской революции 4 марта сообщил об уничтожении с начала вооруженного конфликта 26 самолетов противника. Никаких доказательств якобы имевших место успехов представлено не было.

