Французские ВВС уничтожили иранские беспилотники, атаковавшие ОАЭ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что французские боевые самолеты осуществили успешный перехват иранских беспилотных летательных аппаратов, которые должны были атаковать цели в Объединенных Арабских Эмиратах.

Политик также рассказал о подготовке к эвакуации французских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Один из эвакуационных рейсов вылетит из Египта, один – из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов.

Барро не сообщил, сколько человек планируется вывезти с помощью этих рейсов. В общей сложности в регионе находится около 400000 граждан Франции.