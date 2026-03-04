x
Ближний Восток

Французские ВВС уничтожили иранские беспилотники, атаковавшие ОАЭ

время публикации: 04 марта 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 10:29
AP Photo/Giannis Papanikos

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что французские боевые самолеты осуществили успешный перехват иранских беспилотных летательных аппаратов, которые должны были атаковать цели в Объединенных Арабских Эмиратах.

Политик также рассказал о подготовке к эвакуации французских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Один из эвакуационных рейсов вылетит из Египта, один – из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов.

Барро не сообщил, сколько человек планируется вывезти с помощью этих рейсов. В общей сложности в регионе находится около 400000 граждан Франции.

Ближний Восток
