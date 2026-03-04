"Аркия" открыла запись на эвакуационные рейсы

Авиакомпания "Аркия" объявила об открытии записи на эвакуационные рейсы для своих клиентов, застрявших за границей.

Поскольку клиенты, чьи рейсы были отменены, уже получили полный возврат средств, они должны будут самостоятельно приобрести билет на эвакуационный рейс, после чего компания "зачтет им разницу между стоимостью нового билета и ценой первоначально оплаченного".

Например, если пассажир заплатил за билет 100 долларов, но его рейс был отменён из-за войны - он получил полный возврат этой суммы. Затем, приобретая билет на эвакуационный рейс, он платит полную стоимость, однако компания компенсирует ему разницу между ценой нового билета и стоимостью исходного. Таким образом, фактически пассажир не несет дополнительных расходов на билет для возвращения домой.

Клиенты отмененных рейсов будут иметь приоритет при распределении мест на эвакуационных рейсах.