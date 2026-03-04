ЦАХАЛ: нанесены удары по десяткам штабов сил внутренней безопасности и "Басидж" в Тегеране

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС завершили очередную волну ударов по объектам иранского режима в Тегеране.

По данным ЦАХАЛа, в ходе операции были нанесены авиаудары по десяткам штабов сил "Басидж" и подразделений внутренней безопасности, подчиненных властям Ирана. В армии отмечают, что эти структуры используются режимом для поддержания контроля и стабильности внутри страны, а также для формирования оперативной картины на местах.

Кроме того, в ходе ударов были атакованы объекты снабжения и логистики сухопутных сил, а также ракетные пусковые установки и системы противовоздушной обороны.