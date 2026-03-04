x
04 марта 2026
|
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 08:10
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: нанесены удары по десяткам штабов сил внутренней безопасности и "Басидж" в Тегеране

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 07:43
ЦАХАЛ: нанесены удары по десяткам штабов сил внутренней безопасности и "Басидж" в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС завершили очередную волну ударов по объектам иранского режима в Тегеране.

По данным ЦАХАЛа, в ходе операции были нанесены авиаудары по десяткам штабов сил "Басидж" и подразделений внутренней безопасности, подчиненных властям Ирана. В армии отмечают, что эти структуры используются режимом для поддержания контроля и стабильности внутри страны, а также для формирования оперативной картины на местах.

Кроме того, в ходе ударов были атакованы объекты снабжения и логистики сухопутных сил, а также ракетные пусковые установки и системы противовоздушной обороны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

5-й день войны "Рычание льва": тысячи ударов в Иране, обстрелы Израиля не прекращаются