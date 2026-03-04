x
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сирия перебрасывает тысячи солдат на границу с Ливаном

Ливан
Сирия
Хизбалла
время публикации: 04 марта 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 08:32
Сирия перебрасывает тысячи солдат на границу с Ливаном
AP Photo/Hussein Malla

Сирия перебрасывает на границу с Ливаном тысячи солдат, а также установки залпового огня, чтобы не допустить проникновения в страну боевиков "Хизбаллы" после возобновления военных действий между этой группировкой и Израилем.

Офицер сирийской армии рассказал агентству Reuters, что речь идет, в частности, о подразделениях 52-й и 84-й дивизий, которые перебрасываются на запад провинции Хомс и на юг провинции Тартус. Это пехота, бронетехника, установки "Град" и "Катюша".

Ливанскому руководству было сообщено, что речь идет об оборонительной мере, которая призвана также препятствовать действиям контрабандистов. Однако в Ливане помнят, что в 1975 году после начала гражданской войны в страну были введены сирийские войска, остававшиеся в Ливане до 2005 года.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

ЦАХАЛ на арабском предупредил жителей еще 13 деревень на юге Ливана перед ударами
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2026

Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке Ливана, есть убитые и раненые