Сирия перебрасывает тысячи солдат на границу с Ливаном

Сирия перебрасывает на границу с Ливаном тысячи солдат, а также установки залпового огня, чтобы не допустить проникновения в страну боевиков "Хизбаллы" после возобновления военных действий между этой группировкой и Израилем.

Офицер сирийской армии рассказал агентству Reuters, что речь идет, в частности, о подразделениях 52-й и 84-й дивизий, которые перебрасываются на запад провинции Хомс и на юг провинции Тартус. Это пехота, бронетехника, установки "Град" и "Катюша".

Ливанскому руководству было сообщено, что речь идет об оборонительной мере, которая призвана также препятствовать действиям контрабандистов. Однако в Ливане помнят, что в 1975 году после начала гражданской войны в страну были введены сирийские войска, остававшиеся в Ливане до 2005 года.