Моджтаба Хаменеи – сын Али Хаменеи, бывшего лидера Ирана, ликвидированного 28 февраля 2026 года, который, как утверждает Iran International, после смерти отца избран высшим руководителем (рахбаром) Исламской республики, неоднократно проходил лечение от импотенции в Великобритании, пишет британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на некий "секретный документ американской разведки".

В статье приводится содержание закрытого брифинга Госдепартамента США, якобы направленного в 2008 году в посольство США в Лондоне и позднее опубликованного через WikiLeaks. Согласно этому документу, Моджтаба Хаменеи совершил три длительных визита в Великобританию для лечения и затем еще четвёртый визит, который продолжался около двух месяцев. После него, утверждает издание, его жена забеременела, а позднее у пары родился сын, названный "Али" – в честь деда.

Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед (Иран). Получил религиозное образование в семинариях города Кум, где изучал исламское богословие, и стал шиитским духовным лицом. На протяжении десятилетий он оставался в тени официальной власти, редко появляясь публично, но при этом активно участвовал во внутренних политических и религиозных делах страны. До смерти отца считался одной из влиятельных фигур в иранской политике и теократической элите. Близко связан с руководством "Корпуса стражей исламской революции", руководил подавлением протестов в стране. 3 марта ресурс Iran International сообщил, что он избран высшим руководителем (рахбаром) Исламской республики. Официальный Тегеран это не подтверждает и не комментирует.