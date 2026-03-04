Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 4 марта, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 5-13 градусов, в Тель-Авиве – 9-18, в Хайфе – 10-17, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 5-17, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-18, в Ариэле – 7-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-18, на Голанских высотах – 4-16.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В четверг – местами дожди. В пятницу – солнечно. В субботу-воскресенье – местами дожди. В понедельник – дожди на севере. Во вторник – переменная облачность.