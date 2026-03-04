Минобороны Катара: иранская ракета упала на территории штаба CENTCOM

Министерство обороны Катара сообщило, что иранская ракета упала на территории базы "Аль-Удэйд" в Катаре, где расположен передовой штаб Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В сообщении сказано, что из Ирана по Катару были выпущены две ракеты. Одну из них система ПРО успешно перехватила, а вторая ракета поразила базу "Аль-Удэйд". Погибших нет.

CENTCOM эту информацию пока не комментирует.