Ближний Восток

Минобороны Катара: иранская ракета упала на территории штаба CENTCOM

время публикации: 04 марта 2026 г., 04:59 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 05:07
В одном из помещений штаба CENTCOM в Катаре (архивное фото)
CENTCOM

Министерство обороны Катара сообщило, что иранская ракета упала на территории базы "Аль-Удэйд" в Катаре, где расположен передовой штаб Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В сообщении сказано, что из Ирана по Катару были выпущены две ракеты. Одну из них система ПРО успешно перехватила, а вторая ракета поразила базу "Аль-Удэйд". Погибших нет.

CENTCOM эту информацию пока не комментирует.

