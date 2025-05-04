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Израиль

Нетаниягу: "Время и место ответа хуситам и Ирану выбираем мы"

Хуситы
Иран
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 мая 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:19
Нетаниягу: "Время и место ответа хуситам и Ирану выбираем мы"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу высказался по поводу очередного ракетного обстрела Израиля, осуществленного хуситами, в результате которого ракета упала в районе аэропорта "Бен-Гурион".

Процитировав публикацию президента США Дональда Трампа о том, что атаки хуситов направляются, финансируются и поддерживаются Ираном, Нетаниягу заявил: "Президент Трамп абсолютно прав: атаки хуситов исходят из Ирана".

"Израиль ответит на атаку хуситов в направлении нашего главного аэропорта – в то время и в том месте, которое мы выберем, – подчеркнул глава правительства. – И мы ответим иранским хозяевам террористов".

Израиль
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