Нетаниягу: "Время и место ответа хуситам и Ирану выбираем мы"
время публикации: 04 мая 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:19
Глава правительства Биньямин Нетаниягу высказался по поводу очередного ракетного обстрела Израиля, осуществленного хуситами, в результате которого ракета упала в районе аэропорта "Бен-Гурион".
Процитировав публикацию президента США Дональда Трампа о том, что атаки хуситов направляются, финансируются и поддерживаются Ираном, Нетаниягу заявил: "Президент Трамп абсолютно прав: атаки хуситов исходят из Ирана".
"Израиль ответит на атаку хуситов в направлении нашего главного аэропорта – в то время и в том месте, которое мы выберем, – подчеркнул глава правительства. – И мы ответим иранским хозяевам террористов".
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 04 мая 2025