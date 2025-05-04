Двое арабов из Иерусалима подозреваются в поджоге леса Бен-Шемен
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:22
Полиция Модиина в ходе плановой операции в субботу задержала двоих подозреваемых, несовершеннолетнего и взрослого из арабского района Иерусалима, рядом с лесом Бен-Шемен. Оба задержанных подозреваются в поджоге.
В воскресенье, 4 мая, суд продлил на два дня срок содержания обоих подозреваемых под стражей.
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