Двое арабов из Иерусалима подозреваются в поджоге леса Бен-Шемен

Полиция Модиина в ходе плановой операции в субботу задержала двоих подозреваемых, несовершеннолетнего и взрослого из арабского района Иерусалима, рядом с лесом Бен-Шемен. Оба задержанных подозреваются в поджоге.

В воскресенье, 4 мая, суд продлил на два дня срок содержания обоих подозреваемых под стражей.