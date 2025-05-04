x
04 мая 2025
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 мая 2025
|
04 мая 2025
|
последняя новость: 16:38
04 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое арабов из Иерусалима подозреваются в поджоге леса Бен-Шемен

Полиция
Криминал в арабском секторе
Пожары
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:22
Двое арабов из Иерусалима подозреваются в поджоге леса Бен-Шемен
Hadas Parush/Flash90

Полиция Модиина в ходе плановой операции в субботу задержала двоих подозреваемых, несовершеннолетнего и взрослого из арабского района Иерусалима, рядом с лесом Бен-Шемен. Оба задержанных подозреваются в поджоге.

В воскресенье, 4 мая, суд продлил на два дня срок содержания обоих подозреваемых под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2025

Силы ЦАХАЛа задержали в Шхеме и Тубасе двух подозреваемых в подстрекательстве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025

Итоги лесных пожаров: выгорели 20 тысяч дунамов, ни одного погибшего
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025

Арестован экстремист из Исауийи, призывавший в поджогам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025

ККЛ: выгорело около 13 тысяч дунамов леса, в том числе парк Канада