Мэрия Ашкелона попросила жителей не верить "фейку" о проникновении в город террористов

В ночь на 4 октября многие жители Ашкелона, пользующиеся мессенджерами, получили сообщение об угрозе теракта или проникновении террористов в город. Мэрия Ашкелона заявила, что это фейк.

"В настоящее время распространяется фейк о чрезвычайном происшествии в области безопасности или о проникновении террористов в город. Мы подчеркиваем: нет никакой угрозы и не было проникновения террористов", – говорится в сообщении, которое мэрия разослала жителям.

"Пожалуйста, не распространяйте фейковые сообщения, не делитесь информацией, полученной из неофициальных или ненадежных источников ", – говорится в сообщении.