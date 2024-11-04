Мэрия Ашкелона попросила жителей не верить "фейку" о проникновении в город террористов
время публикации: 04 ноября 2024 г., 00:04 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 00:04
В ночь на 4 октября многие жители Ашкелона, пользующиеся мессенджерами, получили сообщение об угрозе теракта или проникновении террористов в город. Мэрия Ашкелона заявила, что это фейк.
"В настоящее время распространяется фейк о чрезвычайном происшествии в области безопасности или о проникновении террористов в город. Мы подчеркиваем: нет никакой угрозы и не было проникновения террористов", – говорится в сообщении, которое мэрия разослала жителям.
"Пожалуйста, не распространяйте фейковые сообщения, не делитесь информацией, полученной из неофициальных или ненадежных источников ", – говорится в сообщении.
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