Полиция ускорила арест семерых евреев-агентов Ирана: они следили за высокопоставленным лицом

Майор полиции Алекс Немировский из отдела 433 "Лахав" в интервью радиостанции 103fm рассказал, что полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) были вынуждены ускорить перевод расследования деятельности семерых израильтян, евреев из Хайфы и других населенных пунктов севера Израиля, выполнявших задания иранской разведки, из скрытой фазы в открытую в связи с тем, что подозреваемые начали выслеживать высокопоставленного израильского чиновника и его сыновей.

Майор Немировский возглавляет следственную группу в отделе расследований в сфере безопасности подразделения "Лахав" 433: именно эта группа допрашивала подозреваемых. В беседе с журналистами он отметил, что подозреваемыми двигала исключительно жажда наживы. Он также сказал, что в наши дни "потенциальным шпионом может стать любой, у кого есть камера и мобильный телефон".

На допросе подозреваемые пытались приуменьшить тяжесть своих деяний и свою роль, однако полученные следствием материалы, в том числе данные с мобильных телефонов и компьютеров подозреваемых и содержание их переписки с иранскими кураторами свидетельствуют о том, что они уже длительное время знали, что действуют в интересах иностранной разведки, в интересах Ирана. Когда им предоставили эти факты, подозреваемые сломались и признались, что они знали, кто их наниматели, но продолжали выполнять их задания.

По словам майора Немировски, первоначально связь иранских кураторов с подозреваемыми основывалась на заманчивых предложениях легкого заработка. Этот аспект характерен для всех до сих пор разоблаченных дел "иранских агентов": легкие доступные деньги за несложные задания, когда человек мгновенно получает биткоины на свой кошелек, а взамен "просто достает камеру, что-то снимает, и отправляет, десять минут – и деньги на счету".

Алекс Немировски напомнил, что группировка из семерых подозреваемых – Азиз Нисанов, Александр Садыков, Вячеслав Гущин, Евгений Йоффе, Игаль Нисан и двое несовершеннолетних – действовала по заданию иранских спецслужб в течение двух лет, и за свою деятельность подозреваемые получили около миллиона шекелей.

Информация, которую подозреваемые передавали Ирану, крайне важна и опасна для безопасности Израиля: в частности, после массированной атаки Израиля с применением сотен ракет и БПЛА в апреле текущего года кураторы приказали подозреваемым провести "контроль полученного ущерба": объехать места, куда попали ракеты, проверить уязвимости и сообщить о них.

Благодаря деятельности этих и других шпионов иранцам удается проводить корректирование информации и целей будущих атак в режиме реального времени, поскольку они получают фотографии, видеосъемку и другие материалы.

Причиной, по которой пришлось ускорить арест подозреваемых, стала информация о подготовке покушения на высокопоставленное лицо в сфере безопасности: шпионы следили за ним и его сыновьями. Имя "цели" на данном этапе не было опубликовано.