Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 ноября, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня местами моросящий дождь.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 22-27, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 23-35, в Беэр-Шеве – 19-34, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-34, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается значительное понижение температуры.