Названо имя представителя Израиля, сообщившего посредникам о готовности покинуть ось "Филадельфия"

Названо имя высокопоставленного представителя Израиля, сообщившего посредникам, что на втором этапе соглашения об освобождении заложников еврейское государство будет готово отступить с оси "Филадельфия" – границы Египта и сектора Газы.

Как сообщает политический корреспондент новостной редакции "Кан" Гили Коэн, это был глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа, глава израильской делегации на переговорах. Он сообщил посредникам, что Израиль настаивает на сохранении контроля над осью на первом этапе соглашения, но готова покинуть коридор на втором этапе.

Вопрос Филадельфийского коридора вызывает ожесточенные споры и в правительстве. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу считает сохранение контроля над ним необходимым для безопасности Израиля, министр обороны Йоав Галант предлагает покинуть эту ось.