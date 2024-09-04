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Израиль

Внимание, розыск: пропал 30-летний Авиад Моше из Бней-Брака (найден)

время публикации: 04 сентября 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 16:39
Внимание, розыск: пропал 30-летний Авиад Моше из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего. Пропал Авиад Моше, 30 лет, из Бней-Брака. В последний раз его видели в среду, 4 сентября, утром на улице Бейт-Йосеф в Бней-Браке, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, черные волосы, карие глаза. Был одет в черные брюки и белую рубашку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бней-Брака по телефону 03-6796452.

Вскоре полиция сообщила о том, что пропавший был найден.

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