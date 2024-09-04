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Израиль

Израиль отрицает, что вместе с гуманитарной помощью в Газу пропущены грузовики с табаком

время публикации: 04 сентября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 18:23
Израиль отрицает, что вместе с гуманитарной помощью в Газу пропущены грузовики с табаком
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Офис координатора действий полиции на территориях опроверг появившуюся в арабских СМИ и соцсетях информацию о том, что в сектор Газы были доставлены пять грузовиков с табаком и табачными изделиями.

"Вопреки этим утверждениям с начала войны в сектор Газы через израильские КПП, на которых проводится проверка грузов, не пропускались грузовики с гуманитарной помощью, содержащей табачные изделия", – говорится в заявлении.

В среду, 4 сентября, в арабских соцсетях появились сообщения о том, что сегодня в сектор Газы были пропущены грузовики с моющими средствами, а также пять грузовиков с табаком и табачными изделиями.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман в своем Х-блоге прокомментировал эти сообщения, написав, что ни в одной другой стране террористы, убивающие заложников, не получают за это "поощряющие призы" в виде грузовиков с табаком, моющими средствами и средствами гигиены.

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