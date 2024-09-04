Израиль отрицает, что вместе с гуманитарной помощью в Газу пропущены грузовики с табаком

Офис координатора действий полиции на территориях опроверг появившуюся в арабских СМИ и соцсетях информацию о том, что в сектор Газы были доставлены пять грузовиков с табаком и табачными изделиями.

"Вопреки этим утверждениям с начала войны в сектор Газы через израильские КПП, на которых проводится проверка грузов, не пропускались грузовики с гуманитарной помощью, содержащей табачные изделия", – говорится в заявлении.

В среду, 4 сентября, в арабских соцсетях появились сообщения о том, что сегодня в сектор Газы были пропущены грузовики с моющими средствами, а также пять грузовиков с табаком и табачными изделиями.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман в своем Х-блоге прокомментировал эти сообщения, написав, что ни в одной другой стране террористы, убивающие заложников, не получают за это "поощряющие призы" в виде грузовиков с табаком, моющими средствами и средствами гигиены.