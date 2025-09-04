ЦАХАЛ: ракета, запущенная из Йемена, упала за пределами Израиля

ЦАХАЛ сообщает, что ракета, запущенная рано утром 4 сентября из Йемена, упала за пределами Израиля. Система "Цева адом" не была активирована, так как реальной угрозы не возникло.

Это была третья попытка ракетного обстрела Израиля из Йемена за последние сутки.

В 19:16 3 сентября сигналы тревоги системы раннего предупреждения прозвучали в окрестностях Иерусалима, в Иудее, Негеве, в районе Мертвого моря и округе Шфелат Йегуда. Радиостанция "Кан Бет" передала, что были запущены, по всей видимости, две ракеты, одна из которых упала, не долетев до Израиля, другая была перехвачена силами ВВС ЦАХАЛа в районе Димоны. ЦАХАЛ подтвердил перехват одной ракеты.

Ранее сирены звучали в 9:39-9:40 3 сентября во многих районах в центре Израиля. После него полиция сообщала, что в центре страны были зафиксированы три места вторичных взрывов и в населенных пунктах и на открытой местности были найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Хуситы вновь применили ракету с кассетной боевой частью.

Предыдущие попытки ракетных обстрелов Израиля из Йемена с активизацией системы "Цева адом" были зафиксированы 27 августа, 22 (впервые применена ракета с разделяющейся кассетной боевой частью), 17, 5 и 1 августа, 29, 25, 22, 18, 16, 10, 7, 6 и 1 июля.

23 июня йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля. Были в июне-августе также несколько неудачных для хуситов попыток ракетных обстрелов израильской территории из Йемена (ракеты не долетали до израильской территории и падали в Саудовской Аравии или Иордании).

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта 2025 года, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда в связи с обстрелами активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.