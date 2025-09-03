ЦАХАЛ подтвердил: хуситы применили ракету с кассетной боевой частью

ЦАХАЛ подтвердил, что утром 3 сентября хуситы при обстреле Израиля использовали баллистическую ракету с кассетной боевой частью.

Армия обороны Израиля призвала население следовать указаниям Службы тыла, проявлять ответственность и бдительность в отношении неразорвавшихся боеприпасов и подозрительных предметов, не приближаться к ним и немедленно сообщать об их обнаружении в полицию.

После утреннего обстрела из Йемена полиция сообщила, что в центре страны были зафиксированы три места вторичных взрывов, и в населенных пунктах, а также на открытой местности были найдены неразорвавшиеся боеприпасы, что могло свидетельствовать об использовании хуситами ракеты с кассетной боевой частью. Впервые такую ракету при обстреле Израиля хуситы применили 22 августа 2025 года.