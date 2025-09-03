x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 22:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 22:36
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: хуситы применили ракету с кассетной боевой частью

ЦАХАЛ
Йемен
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
время публикации: 03 сентября 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 22:17
ЦАХАЛ подтвердил: хуситы применили ракету с кассетной боевой частью
Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ подтвердил, что утром 3 сентября хуситы при обстреле Израиля использовали баллистическую ракету с кассетной боевой частью.

Армия обороны Израиля призвала население следовать указаниям Службы тыла, проявлять ответственность и бдительность в отношении неразорвавшихся боеприпасов и подозрительных предметов, не приближаться к ним и немедленно сообщать об их обнаружении в полицию.

После утреннего обстрела из Йемена полиция сообщила, что в центре страны были зафиксированы три места вторичных взрывов, и в населенных пунктах, а также на открытой местности были найдены неразорвавшиеся боеприпасы, что могло свидетельствовать об использовании хуситами ракеты с кассетной боевой частью. Впервые такую ракету при обстреле Израиля хуситы применили 22 августа 2025 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2025

Второй ракетный обстрел Израиля из Йемена за сутки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2025

698-й день войны: обстрелы из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Сирии, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2025

Судя по сообщению полиции Израиля, хуситы вновь применили ракету с кассетной боевой частью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2025

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена