Умерла жена террориста, получившая ранения в результате подрыва боевиками бронемашины ЦАХАЛа
время публикации: 05 августа 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 09:51
Палестинские СМИ и тг-каналы сообщают о смерти 48-летней Уафаы Джарар, скончавшейся в больнице от ран, полученных 22 мая 2024 года. Во многих публикациях звучат обвинения в адрес Израиля.
Но причиной гибели этой женщины стало срабатывание мины, заложенной боевиками.
Напомним, что 22 мая в ходе масштабной операции в Дженине бронемашина Panter наехала на мину. В результате взрыва была тяжело ранена задержанная Уафаа Джарар – жена террориста Ахмада Джарара, причастного к убийству раввина Разиэля Шабаха в 2018 году.