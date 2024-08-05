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Израиль

Умерла жена террориста, получившая ранения в результате подрыва боевиками бронемашины ЦАХАЛа

время публикации: 05 августа 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 09:51
Умерла жена террориста, получившая ранения в результате подрыва боевиками бронемашины ЦАХАЛа
Соцсети

Палестинские СМИ и тг-каналы сообщают о смерти 48-летней Уафаы Джарар, скончавшейся в больнице от ран, полученных 22 мая 2024 года. Во многих публикациях звучат обвинения в адрес Израиля.

Но причиной гибели этой женщины стало срабатывание мины, заложенной боевиками.

Напомним, что 22 мая в ходе масштабной операции в Дженине бронемашина Panter наехала на мину. В результате взрыва была тяжело ранена задержанная Уафаа Джарар – жена террориста Ахмада Джарара, причастного к убийству раввина Разиэля Шабаха в 2018 году.

Израиль
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