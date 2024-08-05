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Израиль

ГАЛАЦ: разведка предупредила о подготовке вторжения палестинских террористов в поселки округа Шарон

время публикации: 05 августа 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 09:55
ГАЛАЦ: разведка предупредила о подготовке вторжения палестинских террористов в поселки округа Шарон
Пресс-служба ЦАХАЛа

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что израильские разведслужбы предупредили о попытке Ирана организовать в немедленной перспективе массовые теракты на территории израильских населенных пунктов округа а-Шарон, расположенных рядом с Палестинской автономией.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), основная угроза исходит из района Туль-Карема.

По словам корреспондента Дорона Кадоша, в населенные пункты были в последние дни переброшены несколько рот из бригады пограничных войск "Арайот а-Ярден" и из штаба Командования тылом для укрепления обороны.

Они должны стать силами быстрого реагирования в случае попыток теракта такого рода на территории населенных пунктов, на которых они размещены.

Кадош сообщает, что группа террористов, ликвидированная в районе Туль-Карема утром в субботу, 3 августа, была на пути к совершению попытки именно такого теракта на территории Израиля.

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